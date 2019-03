Annunciata la Trenzalonga, la corsa podistica di Pasquetta arrivata alla 31esima edizione

La manifestazione podistica amatoriale che da anni è organizzata nelle campagne e nelle strade della bassa, a Trenzano, ritornerà il 22 aprile. In migliaia hanno provato la corsa di Pasquetta che come da tradizione raduna podisti amatoriali e non nel piazzale di via Marconi davanti al palazzetto dello sport comunale.

Le iscrizioni

Possono correre la gara podisti di ogni età. Sono come ogni anno i benvenuti gli amici a quattro zampe.

I premi

Tanti i premi alla fine dell’evento. Immancabile anche il rinfresco offerto dalle associazioni. Tra le coppe il gruppo più numeroso, il più giovane, il più anziano e i vincitori dei diversi tracciati.

Quattro colori, quattro tragitti

Quattro le vie per correre la Trenzalonga, con percorsi da 3, 6, 10 e 21 km.