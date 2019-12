Il programma dell’evento a calendario per il 6 gennaio è stato presentato nel pomeriggio di venerdì in villa Grasseni in una conferenza stampa dedicata

All’Epifania si torna in pista con il ciclocross

Dopo il successo della prima edizione si torna in pista anche il 6 gennaio 2020. Un’epifania insolita con il trofeo di ciclocross. Il programma della seconda edizione del trofeo città di Flero è stato presentato oggi in villa Grasseni.

Un’altra edizione che si rivelerà avvincente e che si snoderà nel cuore di Flero, tra polmone verde e strada. Un evento molto atteso e di cui il Comune va più che fiero, messo in pista grazie alla collaborazione della Pro Loco, della Federazione Ciclistica Italiana e dalla Asd Team Piton.

Il campionato nazionale di Ciclocross coinvolgerà tutte le categorie agonistiche e amatoriali della federazione, con atleti e atlete iscritti/e agli enti convenzionati con la federazione.

La prima gara, quella degli esordienti, inizierà dalle 9.30, seguiranno quelle delle donne allieve e donne esordienti, alle 11 quella degli allievi, per poi vedere sui pedali juniores, donne lite, donne under, donne juniores, master woman, master dalla M4 alla M8+. Alle 13.30 gara per le categorie Elite, under, master M1, M2 e M3 ed élite sport. Alle 15.30 premiazioni.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre la mezzanotte di giovedì 3 gennaio.

Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco.

