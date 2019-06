E’ iniziata in questi minuti al campo di calcio di Offlaga la seconda festa dell’Atletico Calcio, scontri diretti fra le varie squadre della società. Nell’area è inoltre presente una postazione di braccio di ferro della Federazione scuole braccio di ferro Italia.

L’evento

Tanti i presenti, tra grandi e piccini, accorsi sia per partecipare ai giochi che per curiosare tra gli atleti in gara e capire che fosse il più forte.

