Al via da Barco di Orzinuovi la decima Urcis 6h

La manifestazione ciclistica ogni anno chiama a raccolta diversi sportivi da tutta la regione e non solo.

Ha preso il via oggi alle 15 da Barco di Orzinuovi la decima edizione della Urcis 6h. La manifestazione ciclistica di importanza interregionale, che raccoglie diversi appassionati di mtb da tutto il Nord Italia, ha visto una partecipazione straordinaria. Sono in circa 650 a pedalare, chi individualmente, chi a squadre, alla manifestazione che per il decimo anno si conferma di grande rilevanza nel settore e sul territorio.

Il commento a caldo

Andrea Ferretti, uno dei principali organizzatori, si è detto soddisfatto: “Il numero dei presenti fa capire che abbiamo fatto un buon lavoro anche per dare la possibilità a tutta la macchina organizzativa di garantire una bellissima gara a tutti”. Il percorso si snoda su tutto il territorio orceano andando a toccare per lo più i sentieri che costeggiano il fiume Oglio, dove la sfida sullo sterrato entra nel vivo della competizione.