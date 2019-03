In 280 per la corsa su strada Fidal in occasione della sesta edizione della Corsa di San Giuseppe.

La gara

Si sta svolgendo in queste ore la competizione organizzata dall’Atletica Pompiano dedicata alla competizione giovanile di corsa su strada per le vie di Acqualunga. A dare il via la corsa non competitiva che coinvolge i giovani atleti dell’associazione pompianese. A seguire la gara non competitiva Fidal categoria b-c, seguita dalla categoria A femminile e maschile delle ragazze, dei ragazzi, delle cadette, dei cadetti, delle allieve e degli allievi.

