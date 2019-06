Grande attesa per gli internazionali d’Italia di Supercross Mx che si svolgeranno stasera al campo sportivo di via del soccorso a Borgo San Giacomo.

La competizione

Organizzata dal Motoclub Verolese, la competizione di motocross si preannuncia essere l’evento sportivo dell’anno. Spettacolarità e grande professionalità la faranno da padrona nelle prossime ore fino a tarda serata. Quattro saranno le categorie, 85, 125, 250 lites, 450 supercross, in cui i piloti provenienti da tutta Italia, e non solo, si daranno del filo da torciere nella prima tappa della competizione di Supercross . Lungo il circuito in terra battuta di 550 m, caratterizzato da sette curve, 10 woops, diverse serie ritmiche con doppi e tripli salti daranno il via a performance mozzafiato.

In programma alle 17.00 le qualifiche che definiranno le griglie di partenza.

Alle 21 la presentazione dell’evento lascerà lo spazio alle batterie finali.

Alle 22.15 i migliori piloti di sfideranno per aggiudicarsi la coppa del super campione.

Alle 23.30 le premiazioni chiuderanno l’evento.

Presente anche Angelo Pellegrini, l’unico pilota italiano qualificatosi nelle finali del Campionato americano di Supercross.