A Dello è andata in scena la 14esima edizione del memorial Roberto Cristini.

Memorial Roberto Cristini

E’ stata la formazione dell’Ome ad aggiudicarsi la quattordicesima edizione del memorial dedicato a Roberto Cristini, difensore che ha militato in squadre come Dellese, Bagnolese e Verolese, tragicamente scomparso in un incidente stradale nell’ottobre del 2005. I biancoblu, che disputeranno il prossimo campionato di Promozione, si sono imposti sui pari categoria della Voluntas Montichiari e sul Prevalle, proveniente dall’Eccellenza. Nel corso della serata che si è tenuta allo stadio Comunale di Dello, si è svolta la classica partita organizzata dalla squadra “Amici di Roby” che ha sconfitto 2-0 la selezione di Crema. La cosa più bella della serata è stato vedere quanti amici, ex compagni e avversari ci hanno tenuto a essere presenti per ricordare Roby.

