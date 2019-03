Fa il suo ritorno, in grande stile, il torneo notturno di Ponte San Marco di calcio a sei giocatori. Da lunedì 3 giugno a venerdì 5 luglio, la frazione di Calcinato ospiterà la 16esima edizione di quello che anno dopo anno è diventato un grande classico del calcio estivo bresciano, organizzato dall’Uso Ponte San Marco, in collaborazione con la parrocchia.

Il format

Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì di ognuna delle cinque settimane (tutto giugno e la prima di luglio) lo splendido campo in erba naturale dell’oratorio di Ponte San Marco ospiterà le sfide dei tre tornei in competizione: i Senior, in gara per un montepremi totale di quasi 10mila euro, il torneo giovanile (Trofeo Promesse, quest’anno dedicato ai 2009-2010) con tante squadre del territorio ed il torneo Over40 (novità dello scorso anno).

Lo stand gastronomico

Le iscrizioni si sono aperte a fine febbraio e ad oggi i tabelloni sono quasi completi, con ancora spazio per le ultime squadre ritardatarie. Confermati anche i format delle competizioni: per il torneo Senior (massimo 3 Figc in campo) si punta alle 16 squadre, mentre cambia la regola del giovane (i 2000 sono considerati non tesserati). Otto le squadre del torneo Over (con possibilità di due fuoriquota Over35, si gioca a sette con cambi volanti), sei invece le squadre del Trofeo Promesse. Confermato – e come altrimenti? – anche il grande stand gastronomico che nel corso del mese di torneo riunisce famiglie, giovani e anziani del territorio, interessati a vivere una serata di calcio locale, ma anche a condividere preziosi momenti in un luogo di ritrovo e socialità, prima che di agonismo. L’innalzamento del montepremi rispetto allo scorso anno e la modifica alla regola del giovane, promette ugualmente una crescita del torneo anche a livello tecnico, con le varie squadre già alla ricerca degli elementi giusti per arrivare fino alla finalissima di venerdì 5 luglio, in cui si decideranno i campioni 2019 del torneo di Ponte San Marco.

Le iscrizioni

Le iscrizioni al torneo sono ancora aperte e per chi si iscrive entro il 30 aprile è attivo uno sconto del 10%, con maggiori informazioni disponibili scrivendo a usopontesanmarco@gmail.com oppure sul sito www.usopontesanmarco.com

Il montepremi

Cresciuto, dicevamo, il montepremi per l’edizione 2019: la prima classificata riceverà buoni dal valore di 4500€ e il trofeo, 2700€ e trofeo per la seconda, 1500€ più trofeo e 1000€ più trofeo rispettivamente per terza e quarta in classifica, per un totale di 9700€, tra i più alti del bresciano. Il trofeo Over vede invece in palio la porchetta.