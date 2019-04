Speciale Elezioni 2019 Brescia e Provincia

Domenica 26 maggio 2019, dalle 7 alle 23, si terranno tre diversi ordini di elezioni.

Un election day che porterà alle urne tutti i cittadini italiani, chiamati a esprimere il proprio voto per le Europee, mentre per gli abitanti di Piemonte e Basilicata si aggiungeranno anche le Regionali. Ma non è finita, ci sono anche le Comunali: dalle Alpi alla Sicilia, circa 3800 Municipi dovranno rieleggere le Amministrazioni locali.

Elezioni comunali 2019

BresciaSettegiorni.it ha già cominciato da tempo a seguire la campagna elettorale in tutti i Comuni al voto in Provincia di Brescia.

QUI IL RIEPILOGO DI TUTTE LE NOTIZIE SUL TEMA A LIVELLO PROVINCIALE

Ed ecco l’elenco dei Municipi al voto seguiti dalle redazioni di ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek. Clicca e scorri tutte le notizie relative a ciascun Comune:

Adro

Tutti gli articoli sulle elezioni

Alfianello

Tutti gli articoli sulle elezioni

Barbariga

Tutti gli articoli sulle elezioni

Bassano Bresciano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Bedizzole

Tutti gli articoli sulle elezioni

Borgo San Giacomo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Borgosatollo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Brandico

Tutti gli articoli sulle elezioni

Calcinato

Tutti gli articoli sulle elezioni

Calvisano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Capriolo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Carpenedolo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Castegnato

Tutti gli articoli sulle elezioni

Castenedolo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Castrezzato

Tutti gli articoli sulle elezioni

Chiari

Tutti gli articoli sulle elezioni

TOTOSINDACO: LE INTEZIONI DI VOTO

Cigole

Tutti gli articoli sulle elezioni

Coccaglio

Tutti gli articoli sulle elezioni

Cologne

Tutti gli articoli sulle elezioni

Comezzano-Cizzago

Tutti gli articoli sulle elezioni

Corzano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Dello

Tutti gli articoli sulle elezioni

Erbusco

Tutti gli articoli sulle elezioni

Gambara

Tutti gli articoli sulle elezioni

Gardone Riviera

Tutti gli articoli sulle elezioni

Ghedi

Tutti gli articoli sulle elezioni

Iseo

Tutti gli articoli sulle elezioni

TOTOSINDACO: LE INTEZIONI DI VOTO

Leno

Tutti gli articoli sulle elezioni

TOTOSINDACO: LE INTEZIONI DI VOTO

Longhena

Tutti gli articoli sulle elezioni

Mairano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Manerba del Garda

Tutti gli articoli sulle elezioni

Montichiari

Tutti gli articoli sulle elezioni

Montirone

Tutti gli articoli sulle elezioni

Orzinuovi

Tutti gli articoli sulle elezioni

Orzivecchi

Tutti gli articoli sulle elezioni

Padenghe sul Garda

Tutti gli articoli sulle elezioni

Paratico

Tutti gli articoli sulle elezioni

Passirano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Pavone del Mella

Tutti gli articoli sulle elezioni

Pompiano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Pontevico

Tutti gli articoli sulle elezioni

Pozzolengo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Pralboino

Tutti gli articoli sulle elezioni

Provaglio d’Iseo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Puegnano sul Garda

Tutti gli articoli sulle elezioni

Remedello

Tutti gli articoli sulle elezioni

Roccafranca

Tutti gli articoli sulle elezioni

Rudiano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Salò

Tutti gli articoli sulle elezioni

TOTOSINDACO: LE INTEZIONI DI VOTO

San Felice del Benaco

Tutti gli articoli sulle elezioni

San Gervasio Bresciano

Tutti gli articoli sulle elezioni

San Paolo

Tutti gli articoli sulle elezioni

Seniga

Tutti gli articoli sulle elezioni

Sirmione

Tutti gli articoli sulle elezioni

Urago d’Oglio

Tutti gli articoli sulle elezioni

Verolanuova

Tutti gli articoli sulle elezioni

Verolavecchia

Tutti gli articoli sulle elezioni

Villachiara

Tutti gli articoli sulle elezioni

Visano

Tutti gli articoli sulle elezioni

Elezioni europee 2019

Per quanto riguarda le Europee, l’Italia dovrà eleggere 76 rappresentanti del Parlamento europeo. Il Paese sarà diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia), nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna), centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), insulare (Sicilia, Sardegna).

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SUL TEMA APPARSI SUL NOSTRO PORTALE