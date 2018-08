Con 149 voti favorevoli passa in Aula al Senato l’emendamento che fa slittare di un anno l’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi.

Ancora un anno di tempo

Tale obbligo, introdotto dalla Legge Lorenzin, è stato fatto slittare all’anno scolastico 2019-2020. I contrari sono 110. Un astenuto.

Metà delle regioni ancora sotto la soglia di sicurezza

La copertura vaccinale, secondo gli ultimi dati disponibili, è migliorata in tutta Italia ma la metà della regioni è ancora sotto la soglia considerata di sicurezza. Per questo, afferma il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Gianni Rezza, eliminare l’obbligo vaccinale per la frequenza del prossimo anno scolastico – come prevede il decreto Milleproroghe approvato oggi – può essere rischioso, soprattutto per i bambini immunodepressi più fragili che per motivi di salute non possono essere vaccinati. Secondo i dati, aggiornati a dicembre 2017, relativi ai primi 6 mesi dopo l’entrata in vigore della legge sull’obbligo vaccinale, la maggior parte delle regioni, 11 su 21, raggiunge l’obiettivo di immunizzare almeno il 95% dei nuovi nati con il vaccino esavalente, ovvero quello che protegge contro malattie gravissime come polio, difterite e tetano. Ma la copertura a livello nazionale resta leggermente al di sotto di questa soglia.

Cresce il numero di alcuni tipi di vaccinazioni

Crescono complessivamente ancora di più le vaccinazioni contro il morbillo, di oltre il 4%, ma solo una regione, il Lazio, supera il 95% di bimbi immunizzati. Si registra dunque un sensibile aumento per tutti i vaccini, sia per quelli obbligatori che non. In particolare la copertura contro la polio è aumentata del +1,21% rispetto al 2016 e si attesta al 94,5% a livello nazionale. Ma la metà delle regioni resta sotto la soglia di sicurezza del 95% di immunizzati, ovvero la soglia minima per proteggere dalla malattia anche chi il vaccino non può farlo per motivi di salute o di età.

Estesa epidemia di morbillo causata dalle inadeguate coperture vaccinali

Inoltre, come conseguenza delle inadeguate coperture vaccinali nei confronti del morbillo, nel corso del 2017 il nostro Paese è stato interessato da una estesa epidemia di questa malattia, che può causare complicanze gravissime. Il 2017, infatti, ha fatto registrare in Italia 5.000 casi di morbillo, di cui 300 tra operatori sanitari, e 4 decessi. Secondo la legge attuale, sono 10 le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica: antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella, antiepatite B.

Il rinvio potrebbe creare dei rischi

Il rinvio deciso con il Milleproroghe potrebbe ora determinare dei rischi, avverte però Rezza: “Sono migliaia, circa 10mila, anche se non c’è una stima precisa, i bambini italiani immunodepressi o con patologie e che, per questo, non possono essere vaccinati. Lo stop all’obbligo vaccinale per la frequenza nel prossimo anno scolastico a nidi e materne mette a rischio soprattutto loro, per il pericolo che altri bambini non vaccinati – conclude – possano divenire vettori di malattie per questa fascia più debole”.