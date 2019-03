Nicola Zingaretti è il nuovo segretario nazionale del Pd e anche a Brescia i risultati hanno confermato le preferenze verso il governatore del Lazio.

La provincia di Brescia si è mobilitata ieri con 143 seggi, di cui 21 in città, che hanno portato a votare circa 25mila persone.

Anche in provincia è stato confermato Zingaretti come segretario dei Dem, seguito da Maurizio Martina votato al 23% e da Roberto Giachetti al 15%.

Dedichiamo questa vittoria a Greta, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta. Dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi che il 15 marzo riempiranno le piazze italiane per la salvezza del pianeta. Dedichiamo questa vittoria ai cinque milioni di poveri che soffrono per le ingiustizie e che noi vi giuriamo aiuteremo a riscattarsi. Dedichiamo questa vittoria ai troppi giovani disoccupati che hanno diritto al lavoro, agli studenti e alle studentesse che vengono ignorati. E ora voltiamo pagina!