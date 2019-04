In vista delle amministrative la Giunta di Villachiara ha presentato la candidatura di Maria Laura Bonfiglio, attuale vicesindaco.

La presentazione

Il sindaco uscente Arcangelo Riccardi ha così introdotto la figura di Bonfiglio: “Laura è una persona realmente competente, attiva da anni nel nostro paese. È sempre aperta al confronto, di buon carattere: sa ascoltare davvero”.

”Siamo decisi a mantenere la direzione di sempre – ha detto Bonfiglio – Continueremo a puntare sulla cultura, sulle scuole, sulla biblioteca; valorizzeremo tutte le forme di socialità attive nel nostro paese”.

Oltre al candidato sindaco, questa sera sono stati presentati i nuovi, giovani volti della storica lista. Si tratta di Anna Franchi, Oscar Diani, Alessio Mazzola, Enrico Bolzani, David Bertoletti e Riccardo Migliorati. “Il nostro intento è sempre quello di guardare al futuro, far nostre nuove istanze – ha concluso Riccardi – Chi non sa innovarsi non è destinato ad andare lontano”.

