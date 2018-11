“Vergognoso che i volontari paghino i caselli autostradali”, a dichiararlo è l’onorevole brianzolo della Lega Massimiliano Capitanio.

“E’ ufficiale l’impegno del Governo per rendere gratuiti i pedaggi autostradali alle ambulanze delle associazioni di volontariato e ai mezzi della Protezione civile”. Lo annuncia Max Capitanio, onorevole brianzolo della Lega.

“Nell’ambito del Decreto Genova – prosegue il deputato – che ha stanziato 1 miliardo per l’emergenza creatasi dopo il crollo del ponte Morandi, l’Esecutivo ha fatto proprio l’ordine del giorno che ho presentato. Il provvedimento impegna il Governo ad attuare definitivamente, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l’esenzione dei pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della Protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Questo perché l’attuale normativa non è chiara. Molti mezzi di soccorso anche in questi giorni, mentre sono impegnati a soccorrere le persone rimaste ferite nell’ondata di maltempo che ha interessato l’Italia, “hanno dovuto pagare i pedaggi autostradali per raggiungere le zone alluvionate”.

Nei pedaggi se ne vanno milioni

“Una realtà come Anpas – ha ricordato ad esempio Capitanio – è costretta a versare ogni anno circa 3 milioni di euro in pedaggi, è allucinante. Lo stesso accade con i mezzi delle Misericordie. Approvato l’ordine del giorno sono già al lavoro perché si trovino le risorse della legge di Bilancio, mentre la Commissione Trasporti della Camera ha già pronta una modifica ad hoc del Codice della strada”.