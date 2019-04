Si aprono le danze per le elezioni, a Villachiara la candidata è una donna, per la prima volta.

Maria Laura Bonfiglio si candida

Si tratta di Maria Laura Bonfiglio, 58 anni, impiegata nelle poste del paese, scelta per candidarsi al posto dell’attuale primo cittadino Arcangelo Riccardi.

Un impegno per il Comune, il suo, che dura da più di 15 anni, prima come consigliere, poi come assessore, poi ancora, nell’ultimo mandato, come vicesindaco con deleghe ai Servizi sociali.

E adesso ha intenzione di scendere nuovamente in campo per la sua comunità, ma cercando di conquistare la carica più alta.

