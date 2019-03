In arrivo un contributo per gli adeguamenti della palestra da quasi 600mila euro.

Per la palestra un contributo

L’ha annunciato raggiante il sindaco Giuseppe Lama giovedì nel pomeriggio, subito dopo la comunicazione del Ministero, che ha concesso al Comune ben 598mila euro a fondo perduto per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico.

«Sono veramente felice e soddisfatto del risultato che abbiamo appena ottenuto – ha detto Lama raggiante – Abbiamo approvato il progetto della palestra per le scuole medie nel giugno del 2018 e adesso ci siamo visti arrivare i finanziamenti. Non solo per l’adeguamento antisismico ma anche per l’efficientamento energetico. La scuola media ne aveva fortemente bisogno, è stata costruita negli anni ‘70 e da allora non è più stata toccata o quasi, e siamo rimasti arretrati».

Le migliorie sono infatti necessarie.

