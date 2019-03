Le commissioni di Trenzano sono state chiuse nelle ultime ore formando la macchina politica del sindaco Italo Spalenza

Le commissioni di Trenzano hanno l’ok definitivo

Sono state chiuse nelle ultime ore le liste delle commissioni volute sia dall’Amministrazione, sia dai due partiti di minoranza guidati da Sergio Metelli e Severino Merlini.

Le aree tematiche

Tra le commissioni chiuse compaiono la commissione “Biblioteca e Cultura” (dove una dei presenti è recentemente stata votata con voto libero aperto a tutti negli spazi dell’Oriana Fallaci), la commissione “Bilancio e Tributi”, la commissione “Politiche Giovanili”, “Sport e Tempo Libero”, “Urbanistica, Lavori pubblici, Territorio e Ambiente”, e quella legata alle “Attività produttive”.

Tanti volti anche dai partiti delle recenti elezioni

I posti a sedere sono stati ripartiti (con rilievo sulle voci della maggioranza), due i posti in minoranza invece spartiti tra i due gruppi per ogni commissione. Tanti anche i candidati alle recenti elezioni che siedono nelle diverse sedi. Assente l’ex candidato Merlini, mentre Metelli figura in commissione “Attività produttive”. Tra i volti della politica locale segnaliamo: Ezio Pelosi, Marco Torri, Sara Borghi, Fernando Ghilardi e molti altri ancora.

La lista completa

Nel numero del prossimo Chiariweek in edicola venerdì prossimo saranno stilate le diverse rappresentanze nome per nome.