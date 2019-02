La pista ciclabile Frontignano Dello ha trovato tutti d’accordo nel Consiglio comunale.

Consiglio a Frontignano

Si è svolto a Frontignano il Consiglio comunale. Non è stato un caso che la seduta consiliare si sia svolta nella frazione di Barbariga. Infatti i due punti più rilevanti riguardavano appunto la pista ciclabile Frontignano Dello. Quest’opera ha messo tutti d’accordo, con la minoranza che ha fatto i complimenti per questa pista ciclabile. Approvata all’unanimità la variazione al Bilancio:” Pensiamo di iniziare i lavori tra marzo e aprile – ha spiegato il sindaco Giacomo Uccelli – Per quanto riguarda il nostro tratto di competenza dovrebbe essere pronto entro l’estate”.

