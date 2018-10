Ecco la risposta di Trenzano e CasaPound. Continua il botta e risposta.

Terzo round

Arriva il no ufficiale del comune alla risposta del partito di estrema destra arrivata la scorsa settimana.

Ecco il comunicato

Ecco le parole pubblicate dell’Amministrazione trenzanese. “A seguito di contestazione sulla comunicazione effettuata nella seduta del Consiglio comunale del 28 settembre 2018, il Sindaco conferma che in data 21.09.18, atto prot. N. 9550, è stato notificato all’Ente comunale l’atto di pignoramento presso terzi da parte di ACEA SPA (debitore esecutato: CasaPound Italia) – con estremi atto n. 40964 del 17 settembre 2018. In seguito agli accertamenti eseguiti, nonostante la sussistenza della pretesa di ACEA SPA verso CasaPound a causa di due decreti ingiuntivi esecutivi (di cui uno non opposto e passato in giudicato) per una somma di circa 220.000 euro, il primo cittadino dichiara altresì l’assenza di debiti da parte del Comune di Trenzano verso il debitore esecutato“.

La vicenda

Venerdì scorso in consiglio comunale il sindaco Italo Spalenza aveva sottolineato la richiesta giunta da Roma da uno studio di avvocati.