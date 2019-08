A Bagnolo Mella l’assessore Riccardo Pasca ha dato le dimissioni.

Pasca si dimette

Un fulmine a ciel sereno, uno scossone.

Può essere definito in tanti modi, certo è che è qualcosa di inaspettato: non capita tutti i giorni infatti che un assessore dia le proprie dimissioni.

A Bagnolo Mella invece è successo e a fare questo passo indietro è stato l’ormai ex assessore alla Sicurezza, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, Riccardo Pasca. “E’ finita la fiducia nei confronti del sindaco – ha commentato – Non mi ha convinto un po’ tutto il suo operato nell’ultimo periodo e non ho condiviso le sue scelte”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 30 agosto.

