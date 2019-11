Sarà un consigliere indipendente: Pederzoli lascia Patto per Chiari insieme. L’ex capogruppo ha espresso la sua decisione ieri sera, al termine del Consiglio comunale.

Non un attrito con il sindaco Massimo Vizzardi, come alcuni avevano ipotizzato, ma direttamente all’interno della sua lista, una delle quattro che compongono i banchi della maggioranza composta da Chiari Virtuosa, Pd, Chairi al centro e, appunto, Patto per Chiari insieme. Ieri sera, al termine del Consiglio comunale di Chiari, il consigliere Ermanno Pederzoli, da anni sulla scena politica locale, ha comunicato la sua fuoriuscita dalla civica, ma non dai banchi della maggioranza. Pederzoli continuerà come consigliere indipendente e, a breve, fornirà ulteriori informazioni al presidente del Consiglio Laura Capitanio sulle modalità. Il consigliere ha spiegato di non condividere più alcune idee con i membri della lista, nello specifico è apparso evidente un allontanamento dall’assessore Emanuele Arrighetti. Il capogruppo della lista in Consiglio sarà ora Laura Rocco.

