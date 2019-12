L’unione fa la forza… e anche un nuovo candidato sindaco, Roberto Groppelli.

Roberto Groppelli per Uniti per Roncadelle

Il clima elettorale in paese si è scaldato con un inaspettato colpo di scena: sarà Roberto Groppelli, attuale assessore a Cultura, Sport, Associazioni e Sicurezza, il volto del centrosinistra alla guida della neonata lista Uniti per Roncadelle, nella quale convergono le energie di Insieme per Roncadelle, l’attuale compagine che sta amministrando Roncadelle e un gruppo di persone, rappresentanti della società civile scevri da simboli politici, che si sono ritrovate intorno Giovanni Ragni, ex primo cittadino.

L’annuncio è stato dato sabato, a pochi mesi dalla decisione di Insieme per Roncadelle di affidare le redini del gruppo a Marianna Dossena, volto già noto in ambito politico e amministrativo.

