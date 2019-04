Progetto per Rudiano si è presentata ai cittadini. Il sindaco Alfredo Bonetti punta il bis e ieri sera ha introdotto la sua squadra alla comunità.

Un tutto indietro nel tempo, ma anche un salto al futuro. Ieri sera in sindaco Bonetti ha incontrato la comunità prima per raccontare quanto è stato fatto e poi per illustrare l’idea di quello che verrà. Al termine dell’incontro ha inoltre presentato coloro che lo accompagneranno nella corsa al suo secondo mandato. L’articolo completo sarà sull’edizione del ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 19 aprile.

