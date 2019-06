Giuramento per il sindaco Gianluigi Brugali a Urago. Per l’occasione la sala era completamente gremita.

Primo Consiglio comunale a Urago per il sindaco Brugali

E’ da poco finito il primo Consiglio comunale del nuovo sindaco Brugali. Una seduta veloce, senza polemiche tra maggioranza e minoranza. Per prima cosa, al posto del consigliere Barbara Cavalli in aula è entrata Santina Fenaroli, che fa parte anche della nuova Giunta comunale. Dopo il giuramento, “sarò il sindaco di tutto il paese e la mia intenzione è quella di dialogare con tutti, anche con l’opposizione”, Brugali ha nominato la sua squadra: oltre alla Fenaroli, ci saranno Francesco Ossoli (vicesindaco), Pietro Marchetti e Gloria Chittò. Alessandro Ricci è il nuovo presidente del Consiglio comunale.

Il nuovo Consiglio comunale

Tra le fila della maggioranza (la squadra di Progetto in Comune), oltre agli assessori e al presidente del Consiglio, ci sono Mario Pedrali, Francesco Dallavalle e Laura Brugali, figlia del primo cittadino. Nell’opposizione, invece, troviamo Primo Podavitte e Luca Squarzoni Balestra per Noi per Urago e Giordano Lanzanova e Chiara Filippini per Urago Futura.

