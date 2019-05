Presidente Fontana a Chiari a sostegno del candidato Alessandro Cugini. Il numero uno di Regione Lombardia è arrivato nel comitato elettorale di via De Gasperi.

Centrodestra unito e pronto alla sfida con il candidato sindaco Alessandro Cugini. Dopo numerosi esponenti politici arrivati nel corso della settimana, questa sera è giunto a Chiari anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il numero uno del Pirellone ha espresso il suo totale appoggio al segretario della Lega che conta nella sua colazione anche Forza Italia e la Civica per Cugini (dove è confluito Fratelli d’Italia). Presenti anche il segretario provinciale (di Brescia) Alberto Bertagna e l’assessore al Bilancio di Regione Lombardia Davide Carlo Caparini.

Il sostegno del presidente

Fontana ha espresso il suo completo appoggio a Cugini convinto di come una coalizione di Centrodestra in Amministrazione, come in Regione, possa agire al meglio per la comunità. Infine, prima di lasciare Chiari si è diretto verso piazza del Granaio, luogo critico e talvolta palcoscenico di episodi spiacevoli, tra i primi posti nel programma della coalizione, fortemente improntato sulla sicurezza.

