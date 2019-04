Presentata la lista civica Insieme per il futuro Barbariga Frontignano.

La lista del sindaco Uccelli

L’attuale sindaco di Barbariga Giacomo Uccelli ha presentato ufficialmente la sua lista per le prossime amministrative del 26 maggio che ha due parole chiave: continuità e rinnovamento.

Una lista, quella di Insieme per il futuro Barbariga Frontignano, che potrà contare su under 20 quali Andrea Bellil e Sabrina Decca, da sempre impegnati in oratorio e nei vari eventi organizzati in paese. Tra le new entry, tutte under 40, della compagine amministrativa spiccano anche i nomi di un dipendente dell’Enel, Michele Andeni che si occuperà di innovazioni tecnologiche, Chiara Olivari consulente agricola e Roberto Arrigoni un ingegnere sensibile alle tematiche ambientali. “Abbiamo in lista anche un nonno barbarighese d’adozione ovvero Angelo Bossoni che ha deciso di occuparsi della manutenzione del nostro paese – ha spiegato Uccelli – Confermatissimi poi per meriti sul campo sono Franco Rossi, Paola Gnali,Vito Lussignoli e Pierdavide Olivari“.

