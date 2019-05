Presentata la lista della Lega di Chiari alla presenza di Grimoldi. In città il braccio destro del vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini.

Presentata la lista della Lega

Ma quale scaramanzia, sono pronti alla sfida. Questa sera, in un bar del centro, è stata presentata la lista della Lega in corsa per le elezioni comunali del 26 maggio. Proprio dal Carroccio, di cui è segretario da diversi anni, arriva il candidato sindaco Alessandro Cugini che vanta l’appoggio anche di Forza Italia e Civica per Cugini (nella quale è confluito Fratelli d’Italia). Per l’occasione è arrivato anche il numero uno della Lega in Lombardia, l’onorevole Paolo Grimoldi. Il braccio destro del vicepremier e Ministro degli Interni ha espresso il suo completo supporto alla coalizione.

I candidati

Immancabile il capogruppo Roberto Campodonico, seguono poi il già assessore Davide Piantoni così come Iris Zini e altri esponenti già conosciuti nella Lega locale più qualche giovane volto nuovo. Questi sono Andrea Consoli, Vittorio Cucchi, Andrea Salvi, Lorenzo Stefanini, Levi Pesci, Morena Michela Gelsomino Pesci, Sonia Maspero, Silvia Ghilardi, Ismaele Maione, Maria Recenti, Paola Zerbini, Matteo Zucchelli, Gianluca Fogliata.

