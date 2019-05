A Dello presentata la lista civica per Cristini sindaco.

La continuità nel segno del rinnovamento. Con questi ingredienti ha preso forma la lista civica per Cristini sindaco che avrà appunto nel candidato sindaco Matteo Cristini un elemento di continuità con la precedente Amministrazione. Insieme a lui, già presenti durante l’ultimo mandato dell’attuale primo cittadino Ettore Monaco, c’erano anche Elio Alghisi, Carlo Monfardini e Stefano Plodari. Ben nove invece i volti nuovi: Barbara Garbelli, Giovanni Gaspari, Silvia Gatti, Elizabeth Forzanini, Massimo Riviera, Brian Simon, Silvia Superti, Giuseppe Tomasoni e Gianni Valentino. Una lista che mixa esperienza e vitalità giovanile per attuare un programma che non mira agli effetti speciali ma a sintonizzarsi sui bisogni della gente: «Il nostro obiettivo principale è quello di far sentire il cittadino parte attiva del paese e del Comune – spiega Cristini – Abbiamo un progetto ambizioso e siamo vogliosi di poterlo realizzare”.

