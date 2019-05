Presentata la lista civica Insieme per Dello.

Ecco la lista Insieme per Dello

Il candidato sindaco Riccardo Canini, della civica Insieme per Dello, ha presentato la sua squadra. Una squadra che presenta un nucleo storico, per prosegire un percorso iniziato 5 anni fa, ma che farà leva anche sulla ventata di entusiasmo e di freschezza di giovani vogliosi di mettersi in gioco. “In campo abbiamo ungruppo molto affiatato che comprende ben 5 candidati consiglieri nati negli anni ’90 con motivazioni fortissime – ha commentato Canini – Al loro fianco adulti consapevoli, altruisti, già impegnati sul territorio, con competenze nei vari settori ed esperienza di Amministrazione”.

I nomi

Ed eccoli allora i nomi che compongono la lista civica: oltre al già citato Riccardo Canini, troviamo Rossella Cavalli, Marcello Colossi, Ambra Boldini, Marcello Barilari, Giuseppe Contessa, Fabio Gandini, Maria Assunta Pinsi, Matteo Calabrese, Aurelia Quattrini, Giorgia Preti, Fabio Sabaini e Alberto Simonelli.

Gli obiettivi

“Da diversi anni Dello è un paese trascurato, fermo, anonimo – ha continuato Canini – Si avverte il bisogno di un rinnovamente: vogliamo riportare vivacità, progettualità e concretezza. Per questo il nostro slogan sarà insieme per il cambiamento…Insieme per Dello”.

TORNA ALLA HOME PAGE