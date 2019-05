Domenico Chiari, vice sindaco e neo candidato primo cittadino, ha presentato la squadra che lo affiancherà alle prossime elezioni

Un impegno concreto

Monica Barbieri, Giuseppina Filippini, Giliola Nicolis, Carolina Generali, Francesca Marinoni, Elena Ramponi, Giampiero Zani e Sergio Avisani sono pronti a scendere in campo per mettersi al servizio della comunità. Il programma ha toccato le diverse sfere della vita cittadina insistendo sulla necessità di trovare soluzioni concrete e rapide alle criticità quotidiane. Più volte è stato invocato un reale e proficuo dialogo con i cittadini affinché possano sia essere sempre informati sulle decisioni amministrative, sia portavoce di esigenze e problematiche relative al vivere quotidiano. Temi che stanno a particolarmente a cuore alla lista civica sono la messa in sicurezza delle scuole, la realizzazione di attività ricreative per adulti e anziani e una presenza continua di un rappresentante comunale in municipio per ascoltare le esigenze dei cittadini. “Siamo pronti ad affrontare il difficile compito di amministratori – ha spiegato Chiari – Con modestia, tenacia e caparbietà. La nostra parola d’ordine è concretezza, vogliamo essere una presenza reale e proattiva”.

TORNA ALLA HOME PAGE