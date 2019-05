Il vice sindaco Alessandra Azzini, candidato primo cittadino, ha incontrato i cittadini e presentato la sua lista, Pontevico ideale

Un impegno per la collettività

Sabato sera, nei locali della Vineria, numerosi cittadini hanno sfidato il maltempo per incontrare Azzini ed i candidati nella sua lista. Pontevico ideale è stato il luogo d’incontro tra i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e la civica Rinnoviamo Pontevico. L’obiettivo comune è duplice: proseguire con la linea dettata dall’ultima amministrazione e portare nuove energie per i progetti futuri. Giacomo Bazzoni, Giada Bozzetti, Roberto Bozzoni, Sara Capuzzi, Andrea Farina, Erika JolandaFarina, Lara Ferrari, Marco Ferrari, Felice Franchi, Gianni Milini, Francesco Roda e Barbara Zavaglio hanno condiviso con Azzini impegno ed obiettivi. La serata è stata strutturata come momento informale: un aperitivo in cui i cittadini hanno potuto interagire con i candidati per parlare del programma e delle intenzioni future. Ospite speciale della serata doveva essere Daniela Santanchè che, a causa del maltempo che sta imperversando in tutta la Lombardia, è rimasta bloccata in autostrada. “Ringrazio tutti di essere venuti, siamo pronti ad impegnarci per migliorare Pontevico in ogni suo ambito – ha spiegato Azzini – Vogliamo completare i progetti già iniziati con la precedente amministrazione e dare vita a nuove iniziative”.

TORNA ALLA HOME PAGE