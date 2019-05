Questa sera, in piazza Sant’Andrea, il candidato sindaco Giancarlo Comincini ha presentato i componenti della sua squadra

Un impegno all’insegna della comunità

I candidati della lista Pompiano rinasce hanno l’obiettivo di scendere in campo per promuovere il proprio paese: economia, cultura, edilizia, nessun ambito è stato tralasciato. Massimo Pellottieri, Carla Zampieri, Maria Spalenza, Valeria Laveroni, Roberta Lorenzi, Gabriele Marciotti, Giancarlo Mensi, Alessandro Pedroni, Donatella Bonisoli, Livio Cazzamalli, Mauro Daniele Comaroli, Daniela Bratelli sono uniti dal forte senso civico e dal desiderio di mettersi al servizio della comunità. I cavalli di battaglia dei candidati sono la loro professionalità ed il forte attaccamento al loro paese, inoltre possono contare sul sostegno e sulla vicinanza di molti esponenti del mondo politico. Nel corso della serata Rossano Turati, coordinatore provinciale Lega giovani, Federica Epis e Floriano Massardi, consiglieri regionali, e Gianpietro Maffoni, senatore, sono intervenuti per dare il loro sostegno ai candidati. “Ringrazio tutti di essere qui per testimoniare il nostro impegno e desiderio di metterci a disposizione della comunità di Pompiano” così è intervenuto Comincini.

