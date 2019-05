Il consigliere di minoranza Pierangelo Barossi ha dato le dimissioni.

Barossi si dimette da consigliere

Sono due principalmente i motivi che hanno portato alle dimissioni di Pierangelo Barossi dalla carica di consigliere comunale. Una decisione che è arrivata, come ha spiegato lo stesso Barossi “sia in relazione agli aumentati impegni lavorativi personali, che mi impediscono di seguire con la dovuta attenzione le tematiche amministrative di competenza del Consiglio, sia in relazione alla volontà di permettere ad altri colleghi della mia lista, Bagnolo la Civica, di maturare una propria esperienza nel Consiglio comunale in questa seconda parte del mandato”.

Barossi lascia dunque il Consiglio dopo sette anni passati con la minoranza nei due mandati della Almici.

