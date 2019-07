La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) per la partecipazione a fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia, per il biennio 2020-2021, mettendo a disposizione un totale di 4.200.000 euro sui due anni.

Piccole imprese: la Giunta Fontana approva gli incentivi per partecipare a fiere internazionali

“Anche con questo provvedimento – ha spiegato l’assessore Mattinzoli – dimostriamo il pieno sostegno alle nostre Micro, Piccole e Medie imprese perchè possano accedere alle migliori opportunità per incontrare i mercati esteri. La forza del nostro sistema fieristico sta soprattutto nella capacita’ di saper portare l’estero in casa”. Lo scopo del bando è proprio quello di promuove l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad accordi imprenditoriali e commerciali, la misura sostiene infatti la partecipazione delle imprese lombarde alle fiere con qualifica internazionale, riconosciuta da Regione, che si svolgono in Lombardia.

Fino a 1500 euro di contributo

L’aiuto si compone di una agevolazione a fondo perduto da minimo 4.000 euro a massimo 15.000 euro, per la partecipazione a una o più fiere internazionali lombarde nel biennio 2020-2021. L’intensità di aiuto va dal 50% al 70% della spesa, premiando i progetti che prevedono più fiere, le micro imprese e le startup. La selezione delle imprese beneficiarie avverrà tramite sportello valutativo, che prevede il raggiungimento di una soglia minima nella valutazione di merito e l’accoglimento delle domande con valutazione almeno sufficiente in ordine cronologico di presentazione.

