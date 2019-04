Paola Arini non si ricandida a sindaco di Mairano ma cede il passo al suo vice Filippo Ferrari.

L’ha annunciato nei giorni scorsi tramite una lettera aperta indirizzata ai mairanesi: “Mi ricandido, ma non come sindaco”, poiché ha deciso di cedere il passo al suo vice Filippo Ferrari, che darà continuità alla lista “Patto civico per Mairano e Pievedizio”. Un nuovo percorso di vita professionale non le permetterebbe di poter seguire la sua attività amministrativa, così la palla è passata al numero due della Giunta, Ferrari, che è pronto a prendersi l’impegno.

