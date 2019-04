Novità vaccini M5S Lega: solo morbillo obbligatorio? E’ polemica VIDEO

A scatenare un nuovo fronte polemico sul ddl vaccini, questa volta è un emendamento di M5S Lega (prima firmataria la senatrice lumbard Maria Cristina Cantù da Varese ) teso a eliminare l’obbligatorietà della profilassi per frequentare la scuola, fatta eccezione per il vaccino per la prevenzione del morbillo.

Secondo i proponenti, l’obiettivo sarebbe esentare le famiglie dall’onere della consegna dei certificati, in luogo di un più istituzionale scambio di informazioni fra enti, ma soprattutto il fine (grazie a una campagna informativa più efficace) è arrivare a una “convinta adesione” al posto di un obbligo calato dall’alto.

Secondo l’ex ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, l’emendamento “demolirebbe” di fatto il decreto tuttora in vigore e che porta la sua firma, malgrado resterebbe la sanzione amministrativa per i genitori.

Contraria anche l’Associazione Italiana di Pediatria (“Dopo anni di calo vaccinale, con la Legge Lorenzin era stata raggiunta finalmente una serenità a livello di coperture”).

Immancabile il commento via Twitter dell’immunologo segratese Roberto Burioni, con la sua solita verve (non sempre appoggiata dai colleghi accademici)

Da oggi in poi non commenterò più le giravolte politiche sui vaccini, perché cambiare idea due volte al mese va bene, tre volte al giorno no. PS: informo che il vaccino contro il solo morbillo non esiste, non esisterà mai e se un dì esistesse se lo inietterebbero solo i pazzi pic.twitter.com/DG2tp5uP7u

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 2, 2019