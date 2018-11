La notizia è di ieri: basta profughi per curare il verde. Via libera dal Pirellone, cioè dal Consiglio regionale della Lombardia, a una mozione presentata dalla Lega, malgrado ci siano stati sette “franchi tiratori” nella maggioranza che hanno votato contro la proposta, passata sul filo di lana con 34 voti a favore, 32 contrari e un astenuto.

Verde, prima gli italiani. Si potrebbe sintetizzare così la mozione presentata dalla lumbard bresciana Federica Epis:

La mozione ha un intento semplice e di buon senso: premiare e incentivare i Comuni che non usano profughi come manodopera per la manutenzione del verde pubblico. Chiediamo vengano valorizzate le imprese locali, i disoccupati o i volontari.