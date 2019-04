Il 37enne Matteo Cristini candidato sindaco a Dello.

Matteo Cristini si candida

Nei cinque anni di consigliere, con deleghe alla Cultura, si è fatto le ossa.

Ora Matteo Cristini, 37 anni (compiuti proprio martedì) punta al grande salto.

E’ lui infatti infatti il candidato sindaco dell’attuale maggioranza: sarà a capo di una lista profondamente rinnovata.

“Questa mia candidatura è frutto dell’amore che ho per il mio paese e della voglia di dare il mio contributo – ha spiegato Cristini – Vivendo tutti i giorni il paese so bene quali sono le necessità e le esigenze dei cittadini. E’ chiaro che si tratta di una scelta che mette addesso una certa responsabilità, ma è una pressione positiva: mi sento pronto per questa sfida”.

