Lunedì sera, al castello di Orzinuovi, Giampietro Maffoni ha introdotto tutti i candidati della sua lista “Centrodestra per gli Orceani”

Insieme per cambiare Orzinuovi

Federica Epis, Severluigi Bassini, Leonardo Binda, Tiziana Lucia Brizzolari, Luca Bulla, Mirko Colossi, Pierluigi Consolandi, Alessandro Folli, Carlo Mario Lombardi, Laura Magli, Fabiano Nobilini, Luigi Saini, Patrizia Turotti, Andrea Vanoli, FrancescaVillaschi, Giovanna Zanotti sono pronti a scendere in campo a fianco di Maffoni. Durante la serata i candidati si sono presentati ad un numeroso pubblico spiegando le loro idee, ma soprattutto le loro motivazioni. La parola d’ordine è stata “cambiamento”. Invocato a più voci quello che serve a Orzinuovi è un cambio di passo deciso: più energie, più servizi, più cura del territorio, più sviluppo, più crescita. Tutto per rilanciare una città che un tempo era vivace e intraprendente mentre ora sembra assopita. “Vogliamo condividere l’opportunità di fare qualcosa di più per il nostro paese – ha spiegato Maffoni – Occorre ricreare e ripensare Orzinuovi: c’è molto lavoro da fare, ma non ci mancano né le energie né le idee”. I canditati hanno mostrato il loro forte desiderio di scendere in campo per essere i promotori e gli artefici di questo cambiamento e la grande fiducia che ripongono nel loro leader. “Avere dalla nostra parte l’esperienza di un Senatore della Repubblica come Maffoni e di un Consigliere Regionale come la Epis è sicuramente un grande valore aggiunto” hanno ripetuto più volte i candidati nell’arco della serata.

