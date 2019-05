L’Europa al centro dell’incontro dei 5 Stelle a Travagliato. L’appuntamento è per questa sera, martedì, alle 20.30 in sala Nicolini, via Marconi.

Una serata per incontrare i candidati alle Europee del Movimento 5 Stelle e parlare del programma elettorale e del territorio di Travagliato. L’appuntamento è per questa sera, martedì, in sala Nicolini, in via Marconi alle 20.30. Saranno presenti i candidati Tiziana Beghin, Andrea Palumbo, Daniele Tromboni, Monica Ferraris, Eugenio Casalino e Christian de Feo. L’incontro, ad accesso libero, sarà moderato da Luigi Quartucci.

