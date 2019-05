Amministrative 2019 a Pavone del Mella

Lara Ferrari candidata a sindaco

Ci prova con la lista “Civica per Pavone del Mella” la candidata Lara Ferrari. La pavonese non è nuova in Amministrazione comunale, nella tornata del 2009 ultimata nel 2014, era stata seduta ai banchi della minoranza dell’allora sindaco Piergiorgio Priori, che ora trova invece come alleato al suo fianco tra i candidati consiglieri.

“Il nostro gruppo è costituito da persone che hanno già affrontato una realtà amministrativa nel nostro Comune ma nel contempo anche da persone che non vi si sono mai affacciate e questa è la loro prima esperienza. Siamo certi però che con la conoscenza personale e professionale di ciascuno dei candidati sapremo dare il giusto apporto alle diverse necessità della nostra comunità – ha commentato la 29enne pavonese – Nessuno di noi fa il politico di mestiere, tutti abbiamo un lavoro e degli obiettivi nella nostra vita personale che esulano dalla politica”.

La candidata Ferrari, occupata per professione nella ricerca e selezione del personale per un noto gruppo multinazionale, è già mamma, e si dice pronta ad offrire con i suoi candidati consiglieri concretezza al paese.

“Vogliamo cercare di apportare delle concrete migliorie al nostro Comune, che sentiamo nostro poiché viviamo qui e lo frequentiamo quotidianamente – ha spiegato la giovane candidata – Siamo un gruppo di persone ben calibrate in fatto di competenze, con tanta buona volontà e tante idee tangibili e realizzabili nel breve tempo. Non lavoreremo di fantasia e non faremo fumose promesse elettorali, abbiamo inserito nel programma solo quello che possiamo fare realmente per il bene di tutta la cittadinanza, per rispondere ai reali bisogni del paese, ascoltando le necessità e i suggerimenti di tutti i cittadini. Non esisteranno favori ai singoli ma l’azione per il bene di tutti”.

Al suo fianco nell’impresa del prossimo mese ci saranno Samuele Anni, Mirko Bulgari, Jessica Brusinelli, Sebastiano Gatti, Anna Guarneri, Rosa Anna Parola, attuale consigliere di minoranza, Luca Pedeni e Piergiorgio Priori, ex sindaco e attuale consigliere di minoranza.