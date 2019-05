Mariateresa Vivaldini, sindaco uscente, si ripresenterà alle prossime amministrative con una squadra sostanzialmente invariata

Un nuovo impegno

Giovedì sera, nel centro polivalente Giovanni Paolo II, sono stati presentati i candidati che scenderanno in campo al fianco di Vivaldini. Gloria Baronchelli, Michela Doninelli, Denise Faustini, Claudio Guarneri, Giancarlo Lucini, Valentina Meneghel, Faustino Raimondi, Erika Zucca hanno esposto motivazioni e obiettivi nei rispettivi campi d’interesse. E’ emerso l’impegno al servizio per la comunità, il desiderio ad innalzare la qualità della vita dei cittadini e, di fatto, continuare sulla strada intrapresa negli ultimi cinque anni. Il programma è articolato e impegnativo, sono stati toccati tutti gli ambiti più importanti dai servizi sociali alla famiglia, dalla scuola al lavoro, dall’ambiente all’urbanistica. L’ambizione, l’energia e la volontà di miglioramento sono gli stessi che hanno caratterizzato la lista negli ultimi cinque anni, ma ora c’è uno strumento in più. “La nostra esperienza politica ci ha permesso di acquisire nuove competenze, fondamentali per portare a termine tutti gli obiettivi che ci siamo preposti” ha sottolineato Vivaldini.

TORNA ALLA HOME PAGE