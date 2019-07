Si tratta di due piste ciclopedonali dal valore complessivo di circa 450mila euro.

La Giunta Brugali blocca due progetti della precedente Amministrazione

La Giunta guidata dal primo cittadino Gianluigi Brugali ha bloccato due progetti importanti voluti dall’Amministrazione Podavitte. Due piste ciclopedonali, tra via Castelcovati e via Rudiano, dal valore complessivo di circa 450mila euro. Per la nuova squadra di governo le priorità sono altre, “come per esempio sistemare il centro sportivo, da tempo inutilizzato e ormai inutilizzabile in questo stato”. I due progetti sono a carico della Gnutti, ma ora la Giunta ha revocato la delibera di uno dei due progetti e sospeso temporanemante l’altro progetto.

Ulteriori dettagli sul numero di Chiari Week in edicola da venerdì 12 luglio

TORNA ALL’HOMEPAGE