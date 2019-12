La Civica Quinzano si ripresenterà alle elezioni con Soregaroli

La Civica Quinzano non è arrivata al capolinea, anzi, si ripresenterà per le prossime elezioni: parola dell’ex sindaco Andrea Soregaroli.

Dopo le dimissioni di massa del mese scorso in paese non si perde tempo e già si stanno delineando le prossime fazioni politiche. Sicura la presenza della coalizione del Centrodestra con la componente leghista, che farà a meno di Gianfranco Bosio, sicura anche la presenza dell’ex assessore al Bilacio Adriano Perotti, che ha rinnovato la sua disponibilità con alcuni componenti della precedente maggioranza, ma non tutti.

Ora, a sorpresa, l’ex primo cittadino, ha affermato che ci sarà ancora la Civica, ma composta da volti nuovi e lui ne farà parte, problemi personali permettendo. Non sarà lui il candidato ma un appoggio.

«Il Natale è alle porte e non potevo esimermi dal mandare a tutti voi un caloroso abbraccio ed un sincero augurio – ha comunicato Soregaroli – Non intendo soffermarmi nuovamente sulle motivazioni, di cui si è già detto tutto e il contrario di tutto, che hanno portato alla fine anticipata del mio mandato. Desidero però ringraziarvi sinceramente per il sostegno, la vicinanza e l’affetto che mi state dimostrato in questo periodo difficile della mia vita. Sono, nonostante tutto, determinato nel voler guardare avanti. Per questo motivo, sin dagli scorsi giorni, sono al lavoro per formare una nuova squadra, fatta di volti nuovi, competenti e responsabili, che sarà in campo, naturalmente, sotto l’insegna della Civica Quinzano: nell’ottica della continuità e con spirito di servizio, per cercare di onorare, nel migliore dei modi il mandato che a suo tempo mi avete affidato e di cui vi sono grato. La Civica Quinzano è la lista con cui ho amministrato, prima da vicesindaco, sotto la guida di Maurizio Franzini, e poi come sindaco, negli ultimi 16 anni».

