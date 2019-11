La minoranza si è alzata ed ha abbandonato il consiglio ieri sera a Calvisano. Questo al termine dell’adunanza all’ultimo punto all’ordine del giorno quando era in discussione un’interpellanza presentata dalla maggioranza.

La seduta

Interpellanza avente in oggetto l’affidamento di una cappella all’interno del cimitero di Viadana, frazione di Calvisano, affidamento in capo all’ex amministrazione ovvero l’attuale minoranza. La minoranza non ha gradito che la modalità scelta fosse proprio quella dell’interpellanza, modalità che non prevede una risposta da parte dei consiglieri e quindi non avrebbe permesso loro interventi in merito all’oggetto dell’interrogazione.

