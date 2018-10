Nell’ultimo Consiglio comunale a Orzinuovi il consigliere Amico ha presentato un’interpellanza sul ponte che collega Orzi a Soncino.

Interpellanza sul ponte

Francesco Amico ha presentato nel Consiglio comunale di giovedì sera un’interpellanza relativa alle condizione del ponte che collega Orzinuovi e Soncino. “Ci sono dei problemi e delle situazioni rischiose – ha commentato Amico – Già nel 2016 si erano rilevate alcune criticità e tra i provvedimenti da adottare sicuramente il primo passo sarebbe quello di chiuderlo ai mezzi pesanti”.

La replica del sindaco Andrea Ratti non si è fatta attendere:”Attraverso dei rilevamenti tecnici è stato stabilito che il ponte non è in pericolo – ha spiegato il primo cittadino – Per non lasciare nulla al caso però ci siamo rivolti alla Regione che ha già stanziato fondi per la messa in sicurezza del ponte che avverrà al più presto.

