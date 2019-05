A San Paolo Giancarla Zernini si conferma sindaco.

Zernini bis

Oltre il 60 per cento dei votanti a urne ancora aperte. A questo punto la riconferma di Giancarla Zernini come sindaco di San Paolo e’ praticamente scontata: San Paolo infatti ha superato senza problemi il 50 per cento del quorum ed e’ ormai scontato che la Zernini governerà il paese per altri cinque anni. Lo spettro del commissariamento e’ dunque spazzato via.