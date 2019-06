Il sindaco di San Paolo Giancarla Zernini sceglie la continuità e conferma la sua Giunta.

Il sindaco conferma la Giunta

Squadra che vince non si cambia. Il sindaco di San Paolo Giancarla Zernini ha confermato la Giunta e gli assessori che l’hanno accompagnata nel mandato precedente. Al suo fianco infatti ci saranno ancora come vice sindaco Gianantonio Tomasoni che avrà le deleghe anche per l’Ambiente, Territorio e Sicurezza mentre gli altri assessori saranno Filippo Corioni, che si occuperà di Urbanistica, Lavori pubblici ed Edilizia privata, Daniele Alloisio che sarà assessore al Bilancio, Tributi, Commercio, Attività produttive, Agricoltura e Sport ed Elena Giuditta Zilioli che avrà le deleghe per Cultura, Politiche giovanili e Pubblica istruzione.

In tutto ciò il sindaco ha assicurato che sarà un vero e proprio gioco di squadra. “Ogni consigliere si occuperà di uno specifico compito e affiancherà gli assessori”.

