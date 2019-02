A Barbariga il primo candidato sindaco è l’attuale primo cittadino Giacomo Uccelli.

Giacomo Uccelli punta al bis

C’è una novità a Barbariga, più che altro una conferma, in vista delle elezioni amministrative di primavera: a rompere il ghiaccio è il sindaco uscente, Giacomo Uccelli, che ha annunciato la ricandidatura a capo della lista civica “Insieme per il futuro Barbariga Frontignano”. “C’è ancora voglia di far progredire il paese, migliorarlo e portare cose nuove” ha sottolineato l’attuale primo cittadino. E’ una candidatura dunque nel segno della continuità quella del 44enne, ma guidata al tempo stesso da un desiderio di rinnovamento. Soprattutto cambiano le priorità: “Il prossimo quinquennio deve essere contraddistinto dalla cultura. Adesso abbiamo anche le strutture adeguate”.

L’articolo completo è consultabile sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 22 febbraio.

TORNA ALLA HOME PAGE