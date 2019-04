Il sindaco di Rudiano punta al bis: Bonetti si ricandida. Il primo cittadino in carica vuole continuare il percorso con la sua squadra.

Ancora una volta Alfredo Bonetti con il gruppo Cittadini al Centro scendono in campo per Rudiano. Candidatosi nel 2014 e riuscito a mantenere le redini fino al 2019, Alfredo Bonetti vuole continuare il suo percorso e lo vuoi fare con la sua squadra. Il primo citadino in carica ha annunciato la corsa alle elezioni comunali del 26 maggio. Al momento non si sa ancora con chi sfiderà. Il gruppo Cittadini al Centro torna alla carica con chi, per questo mandato, ha cercato di dare il suo meglio e si è impegnato per la comunità rudianese. Ma oltre a quanto già fatto, c’è di più. Ora è tempo di nuove sfide che Cittadini al Centro ha intenzione di accettare.

L’articolo completo sarà sul numero del ChiariWeek in edicola a partire dal 12 aprile.

