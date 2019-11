Il sindaco di Quinzano ha revocato le deleghe al suo vice

Il sindaco di Quinzano Andrea Soregaroli ha revocato le deleghe al suo vice. La notizia è arrivata poco fa i consiglieri tramite una mail del primo cittadino.

La notizia è arrivata ai consiglieri pochi minuti fa. Il sindaco di Quinzano d’Oglio Andrea Soregaroli ha revocato le deleghe al suo vice, Graziano Bolzani.

In questi mesi Bolzani si è occupato di Ambiente, Ecologia, Territorio, Urbanistica, Edilizia e Attività produttive (agricoltura, industria, artigianato e commercio), occupandosi si scelte importanti per la comunità quinzanese. La decisione di escluderlo dalla Giunta e di revocargli l’assessorato è giunta anche al diretto interessato poco fa. Bolzani si è riservato di commentare solamente dopo aver letto tutta la documentazione e aver fatto le sue considerazioni in merito. Quali saranno i motivi che hanno spinto il primo cittadino Soregaroli a prendere una tale decisione? Per ora Bolzani resterà un consigliere di maggioranza.

Durante il Consiglio in programma per questa sera, venerdì, si sarebbe dovuto discutere del ruolo del nuovo amministratore delegato della Quinzano Servizi, attualmente gestita da Federico Marini. Il Consiglio comunale, invece, è stato rinviato.

